En cas de vomissement, accorder une attention particulière au contenu rejeté, surtout si c’est de la bile (couleur jaune ou tirant sur le vert), du sang ou encore des corps étrangers (des objets non-alimentaires). Dans ce cas-là, n’attendez pas et contactez en urgence un vétérinaire. Les vétérinaires de garde sont joignables 24h/24 et 7j/7.

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

ACTUFR: Dans les Pyrénées, il est toujours aussi compliqué de savoir quand les pneus neige sont obligatoiresA partir du 1er novembre 2023, les pneus neige seront obligatoires dans plus de 400 communes en Occitanie. Mais dans les Pyrénées, tout le monde n'est pas concerné.

BFMTV: Votre dos appréciera cette chaise de bureau ergonomique et votre porte-monnaie son prixSi vous désirez travailler sans subir de douleur au bout de quelques heures, alors cette chaise de bureau ergonomique en offre promotionnelle est faite pour vous.

CLUBİC: Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines.

OUESTFRANCE: Départ tonique pour les Ultim, les Ocean fifty et les Class40Les Ultim, les Ocean fifty et les Class40 ont pris le départ dans des conditions toniques. Les pointes de vitesse ont atteint une quarantaine de nœuds. Charlie Dalin, le skipper de l'Imoca Macif, a été victime d'une violente chute lors d'une pige sur 11th Hour en mai 2023. Il porte désormais un casque en cas de conditions météo difficiles. Bien qu'il ait déclaré forfait pour la Transat Jacques Vabre 2023, il prendra tout de même le départ pour assurer sa qualification pour le Vendée Globe 2024.

JOURNALDUGEEK: Les États-Unis renforcent les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la ChineLa secrétaire américaine au Commerce annonce de nouvelles mesures pour limiter les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, nécessitant une licence d'exportation. Les restrictions s'étendent également à d'autres pays. Les entreprises américaines spécialisées dans les puces expriment leur inquiétude quant à l'impact sur l'écosystème technologique américain. La Chine réagit déjà aux restrictions précédentes.

