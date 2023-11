Quand les mariages dérapent - Journal de 20 heures

Steven et Céline, futurs mariés, monteront bientôt les marches de la mairie de Décines-Charpieu. Mais avant, rendez-vous obligatoire avec madame le maire, Laurence Fautra, pour un rappel strict des règles et une signature d’une charte de bonne conduite. C'est un contrat moral pour tous les futurs mariés.

LEPARİSİEN_75: Quand s’inquiéter et aller chez le véto quand mon chat vomit?Votre chat a vomi, pas de panique! Les chats sont une espèce animale qui a tendance à vomir plus souvent que nous. Pourtant, cela n’est pas une raison pour prendre cette réaction à la légère, car cela peut être le signe d’un problème de santé.

BFMTV: Machine à café à grains : elle est signée Delonghi et elle est en promotion folleCette machine expresso fabriquée par Delonghi, est devenue une véritable référence et profite d'un prix exceptionnel pour une période limitée.

OUESTFRANCE: Journal Ouest-France Rennes | Dimanche 29 octobre 2023Retrouvez l'intégralité du Journal Ouest-France de l'édition Rennes publié le dimanche 29 octobre 2023

LEQUİPE: Incidents en marge d'OM - OL : Les Lyonnais veulent jouer quand mêmeFabio Grosso, l'entraîneur de l'OL, a été blessé lors du caillassage du bus lyonnais par des supporters marseillais. Suivez les dernières informations en direct.

SUDOUEST: Royan « notée » sur Internet par Antoine Daniel : quand l’inculture accouche d’une caricatureLe vidéaste et producteur de contenus sur Internet établit son « classement des villes », selon une méthode hasardeuse et biaisée. Royan a été « honorée » d’un portrait truffé de « perles ». Et mal notée

CNEWS: Quand se déroule le Rolex Paris Masters ?Neuvième et dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se dispute du lundi 29 octobre au dimanche 5 novembre à l’Accor Arena de Bercy (12e). Qui sont les favoris ? Qui succèdera à Holger Rune au Rolex Paris Masters ? Le Danois avait réalisé une semaine parfaite en 2022 en battant notamment Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Felix Auger-Aliassime. Si Rune essaiera sans doute de reproduire la même performance, le Serbe et l’Espagnol seront grands favoris tout comme le Russe Daniil Medvedev. Côté tricolore, on suivra Gaël Monfils, Arthur Fils et Ugo Humbert. Combien touche le vainqueur ? Pour 2023, le prize money est en augmentation de 6,72%, passant à 5.779.335 d’euros. Dans le détail, 169.610 euros se destinent à la phase de qualification, 4.333.270 euros à l’épreuve du simple messieurs et 1.072.850 est réservé aux doubles. Quel est le palmarès depuis 2010 ? 2022 : H. Rune 2021 : N. Djokovic 2020 : D. Medvedev 2019 : N. Djokovic 2018 : K. Khachanov 2017 : J. Sock 2016 : A. Murray 2015 : N. Djokovic 2014 : N. Djokovic 2013 : N. Djokovic 2012 : D. Ferrer 2011 : R. Federer 2010 : R. Soderling Sur quelle chaîne TV le regarder ? Le Paris Rolex Masters 2023 sera diffusée sur Eurosport. Les demi-finales et la finale seront retransmises en co-diffusion avec le groupe Canal.

