Quand les groupes de supporters de l'OM recouvrent les murs de Marseille

Depuis la fin de l’été, le quartier emblématique du groupe de supporters Marseille Trop Puissant (MTP) a vu fleurir un nombre faramineux de graffitis et dessins à la gloire de l’esprit du foot marseillais.

NOTRETEMPS: Trop vieux, trop chers, pas assez flexibles: les seniors toujours discriminés dans l'emploiLes freins à l’embauche, à la formation et la mise au placard sont le sort de nombreux salariés seniors. Même si ces discriminations sont souvent difficiles à démontrer, il existe des moyens d’y faire face.

LAVOIXDUNORD: Quand les jeunes du CAJ nettoient les tombes des cimetières de Billy-BerclauUne bonne dizaine de jeunes du club ados jeunesse (CAJ) participent, jusqu’au 31 octobre, au nettoyage des tombes dans les cimetières de la commune.

LAPROVENCE: Bruce Springsteen débarque à Marseille pour un concert unique en FranceAprès 51 ans depuis la sortie de son premier album, Bruce Springsteen se produira à Marseille avec le E Street Band. Il s'agira de l'unique date française du 'Boss' en 2024.

LAPROVENCE: Marseille : l’incendie du KFC de Plombières en cours d’extinctionUn incendie s’est déclaré il y a quelques heures ce mardi 31 octobre, au KFC situé boulevard de Plombières, dans le 14e arrondissement de Marseille.

MEDIAPART: France: 100 alertes à la bombe dans les aéroports depuis le 18 octobreAu total, 100 alertes à la bombe ont visé des aéroports français depuis le 18 octobre, a déclaré mardi le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, précisant qu’elles ne venaient toutes de la même adresse mail.

SUDOUEST: Dans les aéroports français, 100 alertes à la bombe ont été recensées depuis le 18 octobre« On déposera plainte à chaque fois, on ne laissera rien passer », a commenté Clément Beaune, notant que ces fausses alertes sont un peu moins nombreuses ces derniers jours

