Quand aura lieu le Black Friday en 2023 ? Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 24 novembre. Chaque année, il tombe le vendredi qui suit Thanksgiving, qui a toujours le quatrième jeudi du mois de novembre. Aux États-Unis, Thanksgiving est toujours célébré le 4e jeudi de novembre. Il s’agit d’une des fêtes les plus importantes pour les Américains, et ce jour est férié depuis 1941.

>D’où vient cet événement commercial ? Le Black Friday est un événement né aux États-Unis dans les années 1960 à Philadelphie, raconte le New York Times. À cette époque, les touristes arrivent en ville entre Thanksgiving, le jeudi, et le match de football américain annuel entre l’armée et la marine américaine, qui se tient le samedi, soit deux jours après Thanksgiving. Selon les historiens, le vendredi entre ces deux jours est alors appelé le « Black Friday » parce que les policiers devaient travailler de longues heures, gérer des bouchons, la mauvaise météo et les problèmes liés à la gestion de la foule, précise encore le média américai

