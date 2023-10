Qualité maximale et prix minimal : ce VPN qui fait du bruit

Qualité et petit prix ne sont pas incompatibles, et c’est ce que nous prouve NordVPN avec son offre Black Friday qui arrive en avant première.

Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, et nous devons donc nous équiper pour faire face aux risques que cela entraîne. Pour cela, des logiciels appelés VPN se sont développés. Ils assurent notre protection sur Internet comme sur les applications connectées. Ils permettent même de surfer de manière plus libre, en contournant les géo-blocages.

Et en ce moment, NordVPN, l’un des meilleurs fournisseurs du monde, propose tout cela à un prix défiant toute concurrence. L’éditeur affiche 63% de réduction immédiate ainsi que 3 mois offerts sur son plan de 2 ans. Les 27 mois d’abonnement tombent donc à 80,73€, ce qui ne revient qu’à 2,99€ par mois. ? Beaucoup de choses. Tout d’abord, sachez qu’il chiffre votre connexion de bout en bout, cela avec un puissant algorithme appelé AES-256. headtopics.com

Et NordVPN va plus loin. Il propose des options supplémentaires, comme le Double VPN. Avec cette fonctionnalité, vos données passent par deux serveurs VPN au lieu d’un seul, pour plus de sécurité et de confidentialité. Aussi, NordVPN dispose d’un Kill Switch, qui suspend le trafic entrant et sortant de votre appareil en cas de déconnexion du VPN.

Mais là où NordVPN séduit du monde, c’est au niveau de son dispositif anti-menaces. Celui-ci vous protège contre les logiciels malveillants, les sites dangereux, les fichiers infectés, les traqueurs ou encore les publicités intempestives. NordVPN peut même vous couvrirPar ailleurs, la politique zéro log de l’éditeur vous assure que vos données ne seront aucunement stockées et/ou cédées à des tiers. headtopics.com

Nord VPN casse internet en sortant son offre Black Friday en avant-premièreUn VPN est une solution idéale pour protéger vos appareils ainsi que votre confidentialité en ligne. À l’occasion du Black Friday, l’enseigne NordVPN vous propose un abonnement en promotion à -69 %, avec 3 mois supplémentaires offerts. Présentation de ce bon plan VPN à ne pas rater. Lire la suite ⮕

C’est le Black Friday avant l’heure chez NordVPN avec cette remise folle sur son VPN phareNordVPN casse de 69% le prix de son abonnement avec 3 mois offerts. Ce VPN de qualité protège vos données privées en ligne et sécurise votre connexion pour éviter les cyberattaques. Lire la suite ⮕

Vous êtes près d’un sur deux à utiliser un VPN au quotidienEst-ce que l'usage d'un VPN fait partie de vos habitudes ou pas du tout ? C'était le sujet de notre sondage de la semaine dernière. Lire la suite ⮕

Ce VPN vous protège sur les wifi publics comme personneVous utilisez souvent les réseaux wifi publics au quotidien ? Alors protégez-vous avec ce VPN de qualité. Lire la suite ⮕

- Chakib, imitateur en quantité et de qualitéThibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Lire la suite ⮕

Venelles: une étude d'impact sur la qualité de l'air concernant l'autoroute A51VIDÉO - Arnaud Mercier, maire de Venelles, est l'invité de Bonjour Marseille jeudi 26 octobre 2023. Lire la suite ⮕