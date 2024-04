Qu'est-ce que votre empreinte numérique ?

Cookies, traqueurs publicitaires, fingerprinting... Ces termes vous sont peut-être familiers. Mais connaissez-vous vraiment l'étendue de votre "footprint" numérique ? La rédaction le voile sur cette pratique discrète, lucrative pour les sites et annonceurs web, mortifère pour votre vie privée en ligne.Les internautes sont souvent familiers avec les méthodes courantes de suivi en ligne. Cependant, l'ampleur et la portée du "footprint" numérique restent un mystère pour beaucoup.

Pour vous aider à saisir les enjeux qui se cachent derrière ce concept méconnu, il s’agit de comprendre comment chaque interaction en ligne contribue à une empreinte plus large, souvent invisible mais profondément révélatrice de vos habitudes et de vos centres d'intérêt. On vous explique comment reprendre le contrôle de cette trace numérique, pour surfer dans les meilleures conditions de sécurité pour vos données personnelle

