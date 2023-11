Qu'est-ce-que la déclaration Balfour, cette lettre qui est à l'origine des hostilités israélo-palestiniennes ?

Du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch vous donne rendez-vous dans la matinale de RTL. Chaque jour, l'animateur de"Entrez dans l'histoire" revient sur ces grands moments qui ont façonné notre pays.PartagerConflit Israélo-palestinien : qu'est-ce-que la déclaration Balfour, cette lettre qui est à l'origine des hostilités ?

Le 2 novembre 1917 marque la rédaction de la déclaration de Balfour, un document qui expose les bases de la création d’un État juif dans le monde, mais qui sera aussi à l’origine du conflit israélo-palestinien.Si la date de la Toussaint est connue de tous, elle n’a pourtant pas toujours été célébrée le 1er novembre.

L’ogre Barbe Bleue qui mange les petits enfants dans les contes de notre enfance a bien existé en la personne de Gilles de Rais. Le 26 octobre 1440, il est reconnu coupable de crimes et de vice contre-nature sur au moins 140 enfants.Krach de 1929 : pourquoi Wall Street s'est-il effondré lors de ce "jeudi noir" ?

Il y a 94 ans, le 23 octobre 1929, éclatait à New-York le krach de la Bourse de Wall Street. Une crise aux terribles conséquences, même à l'international. Mais comment en est-on arrivé à cette journée qualifiée de "jeudi noir" ?Napoléon : pourquoi l'humiliation de la bataille de Trafalgar aurait pu être évitée

