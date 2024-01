Qu'est-ce que l'activité physique ?

Quelle est la définition de l’activité physique ? Elle simple et se différencie de celle du sport : c'est la réalisation de mouvements du corps et de ses membres à l'aide de la contraction des muscles. Elle simple et se différencie de celle du sport : c’est la réalisation de mouvements du corps et de ses membres à l’aide de la contraction des muscles. L’activité physique augmente la dépense énergétique c'est-à-dire le nombre de calories dépensées par unité de temps.

Avoir une activité physique ne nécessite pas de faire un exploit sportif : marcher plus de 30 minutes par jour est considéré comme avoir une activité physique réelle qui aura des bienfait sur sa santé. Y a t il différents types d’activité physique ? Non, l’activité physique reste la contraction des muscles avec comme objectif de bouge





