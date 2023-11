Qu'est-ce qu'une intolérance alimentaire ? Une intolérance alimentaire désigne une réaction du système digestif face à un type d’aliment que vous avez consommé. Contrairement à une allergie, l'intolérance alimentaire n'entraîne pas de réaction du système immunitaire. Elle ne cause pas non plus de symptômes immédiats et ne trouble pas durablement le système digestif. Enfin, le niveau de réaction dépend de la quantité d'aliments consommés.

Quelques exemples d'intolérances alimentaires Les intolérances alimentaires surviennent après l'ingestion d'aliments dont certaines protéines sont mal assimilées par l'organisme. Parmi les intolérances alimentaires les plus répandues, figurent : l'intolérance alimentaire au gluten ; l'intolérance alimentaire au lactose ; l'intolérance alimentaire à l'histamine ; l'intolérance alimentaire au fructose ; la sensibilité aux additifs alimentaires. Quelles sont les causes de l'intolérance alimentaire ? Les origines exactes du mécanisme qui actionne l'intolérance alimentaire et ses réactions ne sont pas clairement identifiée





