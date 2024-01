Qu’est-ce qu’une affection longue durée ? Une affection longue durée dite ' exonérante ' est une maladie prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale sur la base des tarifs conventionnels. Une maladie est considérée comme une affection longue durée, lorsque sa gravité ou son caractère chronique, éventuellement les deux, le justifient au regard du coût et de la durée du traitement. Le dispositif ALD existe depuis 1945. Il n'existait alors que 4 ALD.

Le nombre de pathologies prises en charge à ce titre est en constante progression, en raison du vieillissement de la population et de l'émergence et de la découverte d'un nombre toujours croissant de maladies chroniques. La liste des ALD s'élève aujourd'hui à 30 affections qui regroupent 400 pathologie





LeFigaro_Sante » / 🏆 28. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une femme réalise son rêve d'avoir les yeux clairs grâce à une opérationUne femme de 52 ans raconte comment elle a réalisé son rêve d'avoir les yeux clairs en ayant recours à une opération de kératopigmentation.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Le leasing social automobile : la voiture électrique à 100 euros par moisLe chef de l'Etat détaille les modalités du leasing social automobile qui vise à mettre la mobilité électrique à la portée de tous, y compris les ménages modestes.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Voiture électrique à 100 euros par mois : Emmanuel Macron annonce un lancement au 1er janvierLa Twingo e-Tech de Renault est l'un des modèles disponibles sur la plateforme officielle de l'État, dévoilée jeudi.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Le président Macron lance un projet de leasing de voitures électriques à 100 euros par moisLe président de la République a annoncé le lancement de son projet de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois. Destiné aux ménages modestes, ce projet vise à lutter contre le réchauffement climatique et à favoriser la production française et européenne. Il sera mis en place en 2024.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Une sieste peut-elle compenser une mauvaise nuit de sommeil ?Pour beaucoup, la sieste reste le meilleur allié des nuits écourtées, fragmentées ou carrément blanches. Mais est-elle véritablement un réflexe efficace et sain ? Éclairage d'une neuroscientifique.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Le restaurant-épicerie 100% truffe de Balme a poussé dans le Vieux-LilleDepuis le 6 janvier 2024, le concept 100% truffé Balme a ouvert dans le Vieux-Lille. En plus de l'épicerie fine, on retrouve les plats préparés sur place, à déguster midi et soir.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »