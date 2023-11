Pyrénées : trois Bordelais mal équipés secourus en état d’hypothermie au lac du Montagnon

Le trio était parti sans équipements spécifiques, tout juste vêtus en jogging, sweat shirt et baskets vers les sommets. Ils ont randonné dimanche après-midi jusqu’au secteur très réputé du lac du Montagnon, ce lac en forme de cœur situé entre Accous et Laruns. Le temps a tourné vers 21 heures.

La pluie et le froid ont pris de court les trois hommes qui ont installé leur tente en toute hâte. Une tente qui n’était pas plantée à l’aide de sardines mais simplement posée à flanc de montagne. Le vent qui a soufflé fort dimanche et dans la nuit a sérieusement endommagé cet abri de fortune. Le trio ne disposait que d’une simple couverture à partager.

À 8 h 45, un nouvel appel permettait de préciser les lieux où l’équipée était en grande difficulté. Les gendarmes ont engagé l’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 64 avec deux secouristes, pour faire la jonction avec le groupe et la caravane pédestre. « On les a trouvés en perdition, trempés et en état d’hypothermie, confie un gendarme. Vu leur état, ils étaient incapables de marcher.

L’hélicoptère a redescendu les trois hommes vers la route. L’un d’entre eux a été conduit vers l’hôpital d’Oloron avec un 4x4 du PGHM. Il s’agissait également de transporter le chien qui faisait aussi partie du voyage, un berger malinois qui ne brillait pas par sa docilité aux dires des sauveteurs.

