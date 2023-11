Pyrénées-Orientales : Ce chien, « détenu dans des conditions affligeantes », a été sauvé

Selon les gendarmes, ce jeune malinois souffrait de « terribles conditions de vie ». « Alpha était la plupart de son temps attaché à 1,50 m de laisse et muselé H-24 avec une muselière ''maison'' en fil de fer », indique le centre canin Dog Contact, qui a pris en charge le pauvre animal.

