Pyrénées-Orientales : A 60 ans, il s’amusait à rayer la peinture ou crever les pneus de dizaines de voitures

Un homme a été interpellé par les gendarmes des Pyrénées-Orientales. Il est suspecté d’avoir dégradé plus d’une cinquantaine de voitures en l’espace de deux jours, la semaine dernière. Les faits se sont déroulés dans les communes de Saint-Cyprien et de Saint-André, situées à environ quinze et vingt-cinq kilomètres de Perpignan.

« Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d’identifier rapidement l’auteur de ces faits », expliquent les militaires. Le profil du suspect ne manque pas d’interpeller : il s’agit d’un sexagénaire, interpellé à proximité de voitures dégradées. Ses motivations sont, pour l’heure, inconnues.

