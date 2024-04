Pyrénées : léger recul de la fréquentation dans les stations de ski N’py

Les stations N’py ont communiqué leur premier bilan de la saison, ce mercredi 3 avril, après un hiver marqué par un manteau neigeux en dent de scie. Alors qu’une majorité de stations a fermé ces derniers jours, le réseau N’py qui regroupe Gourette, La Pierre-Saint-Martin, Cauterets, Peyragudes, Piau, Grand-Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden présente un premier bilan ce mercredi. Les stations pyrénéennes citées ont enregistré 1,880 million de visiteurs, contre 1,992 la saison précédente.

Piau et Cauterets ont finalement reçu leurs premiers skieurs le 8 décembre, les autres à partir du 16 décembre. « On a réussi à sauver les congés de fin d’année », avançait Guillaume Roger à « Sud Ouest », le 24 mars

