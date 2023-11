Pyrénées. La neige s'installe en montagne... et comme d'habitude, c'est magnifique

On ne se lasse jamais de ces images magnifiques... Ce week-end, la neige est de nouveau tombée sur les Pyrénées.

Si les flocons ne sont pas rares ces derniers temps en montagne, il est désormais possible d'observer une couche plus importante de neige fraîche sur les plus hauts sommets pyrénéens. Sur les réseaux sociaux, le site spécialisé Météo Pyrénées a partagé ce somptueux cliché capturé depuis le refuge des Espuguettes, dimanche 29 octobre 2023.

D'autres chutes de neige pourraient notamment intervenir dès ce jeudi et probablement de façon plus conséquente à partir de la semaine prochaine. La neige pourrait même « s'abaisser vers 1 000/1 500 mètres ».Des pluies éparses sont également annoncées ces prochaines heures. A noter que le département des Hautes-Pyrénées se trouve actuellement en vigilance jaune crues. headtopics.com

Dans les Pyrénées, il est toujours aussi compliqué de savoir quand les pneus neige sont obligatoiresA partir du 1er novembre 2023, les pneus neige seront obligatoires dans plus de 400 communes en Occitanie. Mais dans les Pyrénées, tout le monde n'est pas concerné. Lire la suite ⮕

Neige : l'automne s'installe avec un manteau blanc dans les PyrénéesLa neige fait son grand retour dans les Pyrénées. Dans un contexte météorologique très agité en France avec deux tempêtes qui vont frapper la façade Atlantique et le nord-ouest du pays entre jeudi et samedi, les températures... Lire la suite ⮕

Pyrénées : trois Bordelais mal équipés secourus en état d’hypothermie au lac du MontagnonTrois jeunes Bordelais partis avec une tente et une couverture ont passé la nuit en altitude dans les Pyrénées béarnaises avant d’appeler les secours au petit matin. Un drame évité de peu selon les gendarmes du PGHM d’Oloron Lire la suite ⮕

Ils ont transformé une vieille grange en un gîte luxueux dans les PyrénéesSituée à Baulou, dans les Pyrénées Ariégeoises, une vieille grange a été transformée en un gîte luxueux. L'ouverture a eu lieu en août 2023. Un avant-après impressionnant. Lire la suite ⮕

Lous Passa Camins : le premier club de marche des Pyrénées-AtlantiquesLors de sa dernière assemblée générale, le club de marche Lous Passa Camins a remercié ses bénévoles et présenté ses chiffres : 258 adhérents, 65 communes représentées et 44 animateurs brevetés. Lire la suite ⮕

Gaza : l'armée israélienne déclare le territoire comme champ de batailleL'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, détruisant des centaines d'immeubles et de maisons. Les communications et internet sont coupés. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 7 700 personnes ont été tuées, dont plus de 3 500 enfants. Des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans le monde entier. Lire la suite ⮕