Publicité pour Call of Duty au démarrage des consoles Xbox

Le jeu Call of Duty est désormais promu de manière agressive sur les consoles Xbox avec une publicité plein écran affichée au démarrage de la console. Les joueurs ont trois options : acheter le jeu, passer à l'édition Vault ou quitter. Seule cette dernière option permet de retrouver gratuitement le dashboard habituel.

01NET: La pub lourdingue de Microsoft pour Call of DutyMicrosoft entend bien rentabiliser l'acquisition d'Activision, maintenant que l'encre sur le chèque de 69 milliards de dollars est bien sèche. Et l'éditeur a bien l'intention de faire le maximum pour vendre sa salade auprès des joueurs Xbox qui n'ont rien demandé.

BFMTV: Le dernier Call Of Duty Modern Warfare 3 arrive sur PS5, précommandez-le iciC'est officiel, le jeu Call of Duty Modern Warfare III arrive dans les bacs le 10 novembre prochain. Ne risquez pas la rupture et précommandez-le dès aujourd'hui sur ce site.

OUESTFRANCE: Call of Duty souffle ses 20 bougies et revient très en forme avec Modern Warfare 3Malgré ses 20 ans d’existence, la licence Call of Duty n’a pas perdu son punch et chaque nouvel épisode est toujours très attendu. Le dernier opus, Modern Warfare 3 débarque le vendredi 10 novembre 2023 sur PC et consoles. Efficace !

CLUBIC: Call Of Duty MWIII : pourquoi utiliser un VPN pour jouer ?Au premier abord, vous pourriez craindre qu'un VPN accroisse votre latence et soit donc inutile pour jouer en ligne.

CLUBIC: Votre Xbox affiche une pub Call of Duty au démarrage ? C'est normal...Microsoft continue de promouvoir activement le nouveau Call of Duty Modern Warfare 3. Un peu trop activement pour certains…

