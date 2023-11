PSG: toutes les infos avant la réception de Montpellier en Ligue 1, avec la conférence de...

"Ils vont voir ma main!": l'incroyable tirage au sort suspect d'une coupe de football amateur dans l'IndreBallon d'or: dernier arrivé et premier parti... la drôle de soirée de Mbappé Ballon d'or: bourreau des Bleus au Mondial, Emiliano Martinez sifflé et chahuté par les spectateurs parisiens en recevant le trophée Yachine

RMCSPORT: Ligue 1: Montpellier-Clermont reprogrammé le 29 novembreAprès un week-end conclu par les incidents en marge d'OM-OL, la Ligue 1 est de retour pour la 11e journée. Suivez toutes les infos sur le site et l'appli RMC Sport.

