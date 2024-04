PSG/Rennes : Mandanda titulaire au détriment de Gallon

Le gardien de but Steve Mandanda sera titulaire lors du match PSG/Rennes, au détriment de Romain Gallon. Jano Resseguie et Rolland Courbis ont des opinions divergentes sur le choix de l'entraîneur Stephan.

Julien Stéphan avant PSG-Rennes : « Les joueurs sont en capacité de se sublimer »Après la grosse défaillance à Strasbourg (0-2), dimanche, l'entraîneur rennais Julien Stéphan espère voir son équipe à la hauteur de la demi-finale de Coupe de France au PSG, mercredi soir (21h10).

PSG-Rennes, alléchante 2e demi-finale de Coupe de France à une semaine de PSG-BarçaQui rejoindra l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de France, prévue le samedi 25 mai à Villeneuve-d'Ascq ? Au lendemain de la victoire (3-0) de l'OL face à Valenciennes (L2) - et de nouvelles polémiques liées à l'arbitrage -, le PSG reçoit Rennes au Parc des Princes.

PSG-Rennes (Coupe de France) : Marquinhos et Nuno Mendes de retour pour la demi-finaleLe PSG a annoncé le groupe de joueurs pour affronter le Stade Rennais, mercredi soir pour le compte des demi-finales de la Coupe de France.

PSG/Rennes : Vitinha est-il devenu le patron du milieu parisien ?L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

Faites entrer l’accusé : Pablo Longoria, accusé d’avoir eu tout faux sur Mandanda ?Un acteur du monde du foot est l'accusé du soir. Il est ensuite défendu avant le verdict du juge.

Rennes: fini le turnover, Mandanda sera titulaire contre le PSG en Coupe de FranceSelon Le Parisien et L’Equipe, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, va titulariser Steve Mandanda (39 ans) en demi-finale mercredi face au PSG (21h10) alors qu’il avait aligné sa doublure Gauthier Gallon lors des tours précédents dans la compétition.

