– PSG : Mbappé a recadré Donnarumma à la mi-temps

Une nouvelle fois, ce dimanche, Kylian Mbappé a été le grand bonhomme du PSG sur la pelouse de Brest. L'attaquant parisien a marqué un premier but en première période avant. Depuis, Mbappé fait surtout parler de lui pour son chambrage vis-à-vis des supporters bretois qui n'ont pas été non plus des plus tendres. Mais mis à part cela, Mbappé a eu tout bon.

En effet, Prime Vidéo a capté des images du retour des joueurs du PSG après la mi-temps à Brest, où Kylian Mbappé a recadré Gianluigi Donnarumma, battu par une tête de Mounié juste avant la pause. « Fais bien attention aux centres. Mounié, il ne joue que de la tête ! », a prévenu le crack de Bondy. Le gardien italien semblait pourtant assez impuissant sur la réduction du score du Béninois juste avant la pause...

