PSG : la prédiction de Rai autour du cas Neymar

Transféré du PSG à Al-Hilal cet été, l’ancien parisien a été gravement touché au genou avec le Brésil. Au moment de son opération, Ney est dans une nouvelle polémique au Brésil. L’ancien du PSG et du Barça aurait organisé

dans son manoir situé à Rio de Janeiro. Neymar aurait même « dansé comme un fou », selon plusieurs médias locaux. Si le Brésil ne croit plus à un retour de Neymar au plus niveau, le Brésilien garde encore des soutiens. « Moi je pense qu'il peut retrouver le haut niveau.

« Mais ça dépend aussi de son degré de motivation. Il a le talent mais sera-t-il capable de faire les sacrifices pour revenir ? S'il prend soin de lui, il peut encore jouer 4-5 ans mais il va devoir redoubler d'efforts et on ignore s'il en a envie... », a reconnu le Brésilien.

