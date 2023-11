Prorusses, anti-écolos, anti-homos... Au Parlement européen, le RN ne joue pas la carte de la « dédiabolisation »

« Mais quels talents ? s’emporte l’élu du Rassemblement national (RN). Ceux que nous avons vus au Stade de France semer le chaos lors de la finale de la Ligue des Champions ? Ceux qui remplissent nos prisons, vident les caisses de la Sécurité sociale et composent le hit-parade du terrorisme ? Non merci.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LATRIBUNE: Le président serbe dissout le parlement et convoque des élections anticipéesLe président serbe Aleksandar Vucic a annoncé la dissolution du parlement et convoqué des élections anticipées dans le but de normaliser les liens avec le Kosovo et d'adhérer à l'Union européenne.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LOBS: Le rassemblement national, ou les faussaires de la RépubliqueOpportunément silencieux sur les drames au Proche-Orient et aidé par une faible opposition, le parti d’extrême droite poursuit sa stratégie de « dédiabolisation ». Pourtant, il ne faut pas s’y tromper, ses élus ont de grandes ambitions et n’ont rien de « banals », comme le montrent notamment les idées qu’ils défendent au Parlement européen.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Royaume-Uni : une enquête dénonce le harcèlement sexuel chez les «Red Arrows»Une enquête a mis en évidence mercredi une culture où le harcèlement sexuel était «répandu et normalisé» au sein des «Red Arrows», patrouille...

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Xavier Lacaille : « Au jiu-jitsu, tu te retrouves le nez dans le cul de quelqu'un »Xavier Lacaille, scénariste pour Canal + et acteur de la série « Parlement (sur France.tv), 33 ans, est féru de natation et de jiu-jitsu brésilien. Il se livre sur son rapport au corps dans notre rubrique « Fenêtre sur corps ».

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: Journal économique et financierMADRID - La princesse Leonor, héritière du trône d'Espagne, a prêté mardi serment sur la Constitution devant le Parlement, alors que les boycotts de quelques représentants politiques rappellent les divisions du pays au sujet de la monarchie.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LIBE: Réforme du RSA : à gauche, le Conseil constitutionnel comme dernier recoursN’ayant pu faire échouer le projet de loi «plein-emploi» au Parlement, les députés fourbissent leurs arguments pour faire censurer la réforme du RSA, espérant la reconnaissance d’un «principe du droit à la dignité».

La source: libe | Lire la suite ⮕