Pronostic : Salernitana - Sassuolo, un match nul probable

C’est en Italie que j’ai déniché pour vous le nul le plus probable de ce vendredi. La Salernitana et Sassuolo voudront avant tout éviter la défaite . La lanterne rouge de Série A a perdu tous ses matches à domicile en 2024 et ne s’est imposé qu’une seule fois devant son public cette saison. Mais l’avant-dernier reste sur sept revers en déplacement, série en cours, et n’a plus réussi à prendre les trois points à Salerno depuis quatorze ans.

Entre deux équipes qui ne savent plus gagner, il me semble assez judicieux de parier sur un score de parité, comme à l’aller (2-2), pour essayer de largement tripler votre mise de départ. Et si mes cinq nuls du jour passent (voir ci-dessous), vous toucherez un magnifique jackpot de plus de 3500 € pour 10 € de mise grâce au bonus de notre partenaire. Fiabilité : 35 % Les autres options : Nul entre Lyngby et Odense (3.20) Nul entre Farense et Boavista (3.30) Nul entre Bari et la Cremonese (3.00) Nul entre Radom et Czestochowa (3.00

