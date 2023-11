PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 30 octobre

C'est une très belle affiche en night session pour cette première journée du Rolex Paris Masters ! Un duel entre deux grands noms du circuit ATP de ces dernières annés, mais pour cette rencontre ce soir, ça va être compliqué pour Stan Wawrinka. Ça tire un peu la langue du côté suisse qui a tout le mérite d'être encore là, à 38 ans.

Thiem est un peu plus jeune, et je pense que c'est ça qui va faire la différence. De plus, l'Autrichien a plus besoin d'une victoire ce soir que Stan Wawrinka. Hors du top 100, Dominic Thiem a besoin de grappiller des points pour participer à l'Open d'Australie en début d'année 2024, car il ne veut pas quémander de wild-card. C'est un match très important pour lui et je pense que ça peut faire la différence.

