Promotions sur les smartphones Sony pour le Black Friday

Certains fans de photo sont très attachés aux smartphones Sony et on les comprend : la qualité photo offerte par les modèles de la marque est leur principal argument de vente. C’est aussi le cas du Sony Xperia 1 V, dont le prix perd 14 % : le smartphone ultra haut de gamme devient donc déjà plus abordable malgré sa récente sortie. Le Sony Xperia 1 V, c’est quoi ? • Un design élégant ; • Android presque stock, sans trop d’ajouts ; • De belles performances ; • L’excellente qualité photo.

En temps normal, on trouve ce smartphone haut de gamme au tarif de 1399 euros. Cependant, durant le Black Friday, son prix perd 200 euros : le Sony Xperia 1 V est disponible à seulement 1199 euros sur Amazon. Retrouvez le Sony Xperia 1 V à 1199 € sur Amazon Un autre smartphone Sony plus abordable est également en promotion : il s’agit du Sony Xperia 5 V. Habituellement, il est vendu à 999 euros, mais à l’occasion du Black Friday, son prix passe à 849 euros sur Amazon, soit une réduction de 150 euro

:

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday : les bonnes affaires sur les iPhoneDécouvrez les offres et promotions sur les iPhone lors du Black Friday . Profitez des prix en baisse sur les modèles iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max. Prévisions et conseils pour ne pas manquer les bonnes affaires.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

01NET: Les offres du Black Friday déjà disponibles sur AmazonVous l'attendiez peut-être, le Black Friday a démarré sur Amazon. Voici les meilleures promos sur la plateforme marchande 👉🏻

La source: 01net | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: PlayStation 5 : les bons plans à ne pas manquer pour le Black FridayEn quête d'une PlayStation 5 pour le Black Friday ? Découvrez les promotions et les conseils pour ne pas manquer les bonnes affaires sur la console de Sony .

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

FRANDROİD: Promotion sur les écouteurs sans-fil Jabra Elite 5 pour la Black Friday WeekLes très bons écouteurs sans-fil Jabra Elite 5 sont en promotion à moins de 100 euros lors de la Black Friday Week. Profitez d'un son de qualité, d'une réduction de bruit active et d'une autonomie solide.

La source: Frandroid | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday 2023 : Les promotions sur les produits AppleDécouvrez les promotions sur les produits Apple lors du Black Friday 2023. Les enseignes comme Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount et autres e-commerçants mettent en avant les références Apple durant cet événement shopping. Trouvez les derniers iPhone, AirPods, Apple Watch et MacBook à des prix réduits.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday en France : une tradition importée par AmazonEn une décennie, le Black Friday est s’est imposé comme un incontournable du paysage commercial en France. Si une large majorité des revenus sont générés par des commerçants physiques traditionnels, le e-commerce a été à l’origine de cette opération. C’est même Amazon qui a importé la tradition en France : c’est aussi lui qui est le plus agressif sur les offres.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »