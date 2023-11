Promotions sur les machines à café

La machine à café est un appareil qui séduit de plus en plus et les modèles haut de gamme, qui permettent de déguster un café comme au comptoir, sont désormais légion. Programmables et personnalisables, certaines machines offrent des résultats dignes des meilleurs baristas avec des recettes très variées pour régaler tous les palais. Si vous êtes amateurs de boissons caféinées, c’est le moment idéal pour vous faire plaisir.

De nombreux marchands proposent actuellement des promotions attractives sur les cafetières pour vous permettre de vous équiper au meilleur prix. Nos experts conso ont fait le tri pour vous présenter les offres qui méritent réellement votre attention. Les meilleures machines à café en promo La meilleure machine à café à dosettes pour deux : Philips L’Or Barista LM9012 à 59,99 € (-30%) Compatible avec les capsules format classique et double de la marque, cette machine à café à dosettes reconnaît la taille des capsules et dose la quantité d’eau automatiquement. Pourvue de 2 buses, elle peut réaliser 2 cafés simultanément, même avec des dosettes XX





Le Black Friday 2023 : Profitez de promotions exclusives en FranceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

Le déstockage continue chez E.Leclerc : profitez de promotions folles sur ces 3 rayonsNe manquez pas les nouvelles offres du déstockage E.Leclerc, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. Grâce aux remises exceptionnelles proposées par l’enseigne sur les articles qui quitteront bientôt son catalogue, vous pourrez vous équiper et faire plaisir à vos proches à moindre coût.

Profitez de ces promotions dingues pour choisir votre doudoune pour cet hiverAvec le retour du froid, il est important de bien se couvrir lors des sorties extérieures. Et ça, Amazon l’a bien compris. Retrouvez 5 doudounes à prix mini parfaites pour cet hiver !

Profitez des promotions sur l'iPhone 14 Pro chez RakutenL'iPhone 14 Pro d'Apple est en promotion chez Rakuten avec une remise de 124 euros et la livraison gratuite. Rejoignez le Club R pour bénéficier de 56,75 euros supplémentaires en cashback. Découvrez les fonctionnalités avancées de ce smartphone haut de gamme.

Profitez de promotions exclusives sur le Samsung Galaxy Z Flip5Samsung propose une multitude de smartphones, avec des modèles assez classiques, des smartphones haut de gamme, mais également des smartphones pliables, comme le Samsung Galaxy Z Flip5. Alors que la Samsung Week continue, vous profitez d’une coque Lacoste offerte et d’un bonus reprise de 150 euros pour l’achat du Galaxy Z Flip5 sur le Samsung Shop. Si vous craquez pour l’une des couleurs exclusives du smartphone Samsung, à savoir jaune, cobalt, vert ou argent, les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 299 euros sont offerts et vous profitez d’une remise immédiate de 100 euros avec le code promo “MYPHONE”. Le Galaxy Z Flip5 est proposé à partir de 1 199 euros et est disponible en deux versions : 256 Go/8 Go ou 512 Go/8 Go. Si vous attendiez le moment opportun pour commander l’un des smartphones les plus récents de Samsung, c’est le moment de craquer ! Retrouvez les meilleurs codes promos ici C’est le moment de commander le Samsung Galaxy Z Flip5 ! C’est en août dernier que le Samsung Galaxy Z Flip5 est sorti en France. Ce smartphone pliable est notamment doté d’un écran externe de 3,4 pouces. Ce dernier permet d’écrire des messages, de consulter la météo ou encore de payer avec Samsung Wallet. En Flex Mode, l’écran du Galaxy Z Flip5 vous permet d’avoir un aperçu de votre photo et vous pouvez même déclencher l’appareil photo avec la Galaxy Watch6

Doudounes The North Face à prix cassé : profitez de nombreuses promotions sur le site officielLes doudounes The North Face sont des pièces mode incontournables de l’hiver. Sur le site officiel de la marque, un grand nombre d’entre elles est à prix réduit. Présentation de ces bons plans à saisir dès maintenant sur la boutique marchande de l’enseigne.

