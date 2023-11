Promotion sur le lisseur Dyson CORRALE pour le Black Friday

Le Black Friday vient à peine de débuter que déjà, des promotions sur des articles d’exception comme le lisseur Dyson CORRALE pleuvent. Vous ne connaissez pas encore cette pépite ? Laissez-nous vous en parler. Quelle que soit notre texture initiale de cheveux, pouvoir se faire un joli brushing maison en quelques minutes est un véritable avantage.

Le problème, c’est que les lisseurs disponibles sur le marché n’offrent pas toujours des résultats très efficaces et durables en fonction des différentes natures capillaires. Pour pouvoir vous aider à choisir l’appareil qu’il vous faut, nous vous avions parlé du Dyson CORRALE dans notre guide sur les meilleurs lisseurs du marché. Et il s’avère que ce dernier a vu son prix chuter grâce aux promos du Black Friday… Le prix de l’efficacité Le prix du Dyson Corrale est plutôt élevé pour ce type de produit disons-le. Proposé initialement à 449 €, il perd aujourd’hui 100 € grâce au Black Friday et est maintenant vendu 349 €. Certes, nous sommes sur un produit plutôt onéreux à l’image des autres appareils vendus par la marque britanniqu





