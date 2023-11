Promotion sur le laptop HP avec processeur Ryzen 5 7000 pendant le Black Friday

Selon l’usage que l’on en fait, il est parfois inutile de dépenser une fortune dans un nouvel ordinateur portable, les configurations simples avec un processeur récent suffisent amplement. Ce laptop HP avec un processeur Ryzen 5 7000 et un SSD de 512 Go convient pour un usage bureautique et est assez accessible pour les personnes avec un budget limité. Et même plus encore pendant le Black Friday puisqu’il profite d’une réduction de 200 euros sur son prix de départ chez Cdiscount.

Le HP 15-fc0071nf en quelques points • Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces en définition Full HD • Un AMD Ryzen 5 associé à 16 Go de RAM • Une autonomie d’environ une journée Au lieu de 599 euros habituellement, le HP 15-fc0071nf est maintenant disponible en promotion à 399,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES29





Frandroid » / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Promotion : Acer Aspire 3 avec Ryzen 5 7000 à -35%L'Acer Aspire 3 (A315-24P) est disponible en promotion à 519 euros au lieu de 799 euros. Avec un châssis fin, un Ryzen 5 7000 et 16 Go de RAM, il répondra aux besoins des utilisateurs professionnels et offre un écran IPS-LCD de 15 pouces en FHD.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Promotion sur la GoPro Hero 12 Black pendant la Black Friday WeekLa GoPro Hero 12 Black est disponible avec une réduction de 120 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. Découvrez ses caractéristiques et pourquoi elle est considérée comme la meilleure action cam du marché.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Palestiniens tués dans la guerre à Gaza: le Hamas publie une liste de quelque 7000 nomsLe ministère de la Santé du Hamas a publié jeudi 26 octobre une liste nominative de quelque 7 000 Palestiniens tués, selon lui, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, après que Washington a déclaré n'avoir « pas confiance » dans ses bilans.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 7000 mortsLe ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi que 7 028 personnes, dont 2 913 enfants, avaient été tuées depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza le 7 octobre. Selon le ministère, 1 709 femmes ont été tuées et 18 484 personnes blessées.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Le CAC 40 se stabilise au-dessus de 7000 points avant les PMI européensLe CAC 40 se stabilise au-dessus de 7000 points avant les PMI européens

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »