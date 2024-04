Promotion sur la Air Force 1 Shadow pour femme

Qui ne connaît pas les légendaires Air Force 1 ? Véritable icône de la basket née en 1982, cette paire intemporelle ne cesse de se réinventer au fil des années et des collaborations. Avec plus de 2000 déclinaisons aux multiples relookings plus créatifs les uns que les autres, la AF1 prouve qu’elle est bien plus qu’une simple sneaker.

Elle ose tous les styles pour s’adapter aux dernières tendances mode comme aux envies des sneakerheads les plus exigeants : finitions premium, couleurs éclatantes, matières innovantes. Aujourd’hui, les fans de la première heure seront ravis d’apprendre qu’une sublime paire vitaminée débarque dans la catégorie des promotions de fin de saison. En effet, la Air Force 1 Shadow pour femme profite d’une réduction de -30 % pour un style encore plus audacieux. De plus, en l’achetant sur le Nike Store, vous bénéficiez aussi de la livraison gratuite

OuestFrance / 🏆 60. in FR

