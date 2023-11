Promotion exceptionnelle sur le OnePlus Nord 2 pour le Black Friday

50 % : c’est la belle promotion sur ce smartphone, le OnePlus Nord 2. Une réduction disponible quelques jours seulement à l’occasion du Black Friday, puisqu’on le trouve sur le site de Cdiscount à seulement 199 euros au lieu de 399 euros en temps normal. Le OnePlus Nord 2, c’est quoi ? • Une charge rapide de 65 W ; • OxygenOS et toutes ses fonctionnalités ; • Un design soigné pour un prix abordable ; • La puce qui offre de bonnes performances.

Le OnePlus Nord 2 est sorti en 2021 et sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage était proposée à 399 euros. Durant le Black Friday, son prix est bradé : le OnePlus Nord 2 est vendu à seulement 199 euros sur le site de Cdiscount. Retrouvez le OnePlus Nord 2 (8/128 Go) à 199 € sur Cdiscount 10DES99 On trouve également le OnePlus Nord 3 en promotion sur le site officiel, à 399 euros grâce au code promo blackfriday2023. Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 2. Le tableau se met à jour automatiquemen





