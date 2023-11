Promotion exceptionnelle sur la tablette Xiaomi Pad 6 lors du Single Day d'AliExpress

Avec le Single Day, AliExpress propose des deals en or sur ses best-sellers. Si vous êtes en quête d’une tablette premium à un prix défiant toute concurrence, c’est le Xiaomi Pad 6 qu’il faut choisir de suite. Cette année, le Single Day a lieu du 11 au 17 novembre sur AliExpress. Pendant toute cette période, le marchand en ligne propose les meilleures offres de l’année. D’une part, les prix sont extrêmement attractifs avec certains deals complètement inédits.

De l’autre, les remises concernent même les best-sellers du site ecommerce, à l’instar du Xiaomi Pad 6 qui voit son tarif s’écrouler. le Xiaomi Pad 6 (en version 256 Go de stockage) s’affiche au prix de 258 euros au lieu de 399 euros avec le code FR15 . Attention, les stocks sur la tablette sont extrêmement restreints, le mieux est de sécuriser cette vente flash sans attendre une minute de plus, car elle peut disparaître à tout moment.Comme à son habitude, AliExpress a dévoilé la totalité de ses deals flash à la date du 11 novembre pour le début de l’événemen

FRANDROİD: Déjà 40 % de réduction pour la nouvelle tablette Xiaomi Pad 6, en 128 ou 256 GoComme la Pad 5 avant elle, la Xiaomi Pad 6 semble être reine. Cette tablette Android propose une fiche technique intéressante pour un prix bien bas lors du Single Day : 269 euros contre 399 euros au départ.

FRANDROİD: Le récent Xiaomi 13T bénéficie déjà d’une réduction de près de 50 % grâce au Single DayIl y a quelques heures à peine que Xiaomi annonçait l'arrivée de deux nouveaux smartphones dans son catalogue : le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro et le premier est déjà en promotion un peu partout durant le Single Day . La réduction la plus notable se trouve chez AliExpress, où le Xiaomi 13T y est disponible à 359 euros au lieu de 649 euros.

FRANDROİD: OnePlus 10T : ce smartphone premium n’est qu’à 300 € seulement lors du Single DayLe OnePlus 10T reste un très bon smartphone haut de gamme pour lequel craquer en 2023, surtout maintenant qu’il se négocie à 308 euros seulement, contre 729 euros au départ. L'offre est disponible uniquement sur Cdiscount, jusqu'à 10h ce matin.

FRANDROİD: Le Single Day AliExpress n’est pas terminé : voici 5 nouvelles offres encore à saisirAliExpress prolonge les festivités du Single Day jusqu’au 18 novembre. Mais pour faire le plein de bonnes affaires, ne tardez pas, car les stocks sont limités. Pour vous aider, nous avons sélectionné pour vous les plus belles offres tech à saisir.

FRANDROİD: Nothing Phone (2) : le prix de ce smartphone Glyph vers le bas pendant le Single DayPendant encore quelques jours, c'est le Single Day , sorte de Black Friday chinois permettant d'avoir un avant-goût du vrai Black Friday tant attendu. Au programme, cette bonne affaire sur le Nothing Phone (2), l'itération haut de gamme du fameux smartphone au Glyph.

FRANDROİD: Test du Xiaomi Smart Band 8 : un bracelet connecté très complet à bas prixXiaomi commercialise son bracelet connecté Smart Band 8. Vendu à un prix accessible, il propose un grand nombre de fonctionnalités pertinentes au sportif.

