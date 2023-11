Promenade pour l'Atlético Madrid face au Celtic

C'était une promenade pour l'Atlético Madrid. Deux semaines après un déplacement périlleux à Glasgow (2-2), les Colchoneros ont largement maîtrisé leur sujet face au Celtic mardi soir, lors du match retour dans cette phase de poules de la Ligue des champions (6-0). Antoine Griezmann a régalé avec un doublé dans une reprise de volée acrobatique. L'Atlético garde la tête de son groupe.

Antoine Griezmann of Atletico Madrid celebrates 1-0 with Jose Maria Gimenez of Atletico Madrid during the UEFA Champions League match between Atletico Madrid v Celtic

Atlético de Madrid - Celtic Glasgow

Antoine Griezmann a inscrit un doublé ce mardi soir lors de la 4e journée de Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et le Celtic Glasgow. L'attaquant français, qui n'avait jamais marqué lors d'autant de matchs consécutifs en C1, s'est offert un magnifique ciseau acrobatique.

Antoine Griezmann a inscrit un nouveau but magistral avec l'Atlético Madrid ce mardi soir.

Diego Simeone va prolonger son contrat de trois ans avec l'Atlético de Madrid. L'entraîneur argentin, sur le banc depuis 2011, arrivait en fin de bail à l'issue de la saison mais va donc en parapher un nouveau jusqu'en 2027.

