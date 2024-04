Promenade enchantée dans la forêt avec la Compagnie Entre-Nous

En partenariat avec l’Office de tourisme Latitude Nord Gironde, la Compagnie Entre-Nous propose une promenade enchantée ce samedi 6 avril de 14 h 30 à 16 h 30. Une flânerie originale pour se laisser porter par la forêt au gré des haltes culturelles proposées par les artistes de la compagnie. Chaque pas emmènera les participants plus profondément dans un monde où la nature règne en maître, un lieu où l’on peut se reconnecter avec soi-même et avec l’environnement.

Une façon aussi d'explorer la forêt à travers la magie d'une marche où la danse se mêlera à la musique, ponctuée de bulles d'exploration sensorielle et de détente. Cette promenade enchantée n'est pas seulement une activité récréative, c'est un « voyage qui nourrit l'âme et revigore l'esprit », disent les organisateurs. Tarif plein : 5 euros (+12 ans), réduit 3 euros (de 8 à 12 ans). Gratuit pour les moins de 8 an

