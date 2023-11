Projet de loi sur l’immigration : Gérald Darmanin ne veut pas abandonner l’article sur les métiers en tension

C’est une mesure qui lui tient à cœur. Gérald Darmanin prépare l’arrivée de son projet de loi sur l’immigration lundi prochain au Sénat, et notamment la mesure sur les métiers en tension qui entend régulariser les sans-papiers sur les métiers qui manquent de personnel. « Avec Olivier Dussopt, on tient à cet article », a déclaré le ministre de l’Intérieur lundi sur BFMTV.

Trouver un compromis avec la droiteInterrogé sur la possibilité d’une motion de censure, évoquée par le président de LR Éric Ciotti si le gouvernement « passe en force » sur cet article 3, il a répondu : « Allons, allons, ce n’est pas raisonnable ». « Ce qui est raisonnable, c’est d’être dur avec les étrangers délinquants et intégrer ceux qui veulent travailler ».

