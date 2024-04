Projet de loi pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture répond à une revendication de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Il prévoit d'inscrire dans le code rural que l'agriculture, la pêche et l'aquaculture sont d'intérêt général majeur. Emmanuel Macron avait promis cette mesure lors du Salon international de l'agriculture.

