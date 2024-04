Un salon de l’Agriculture chaotique pour le président de la République, le gouvernement présente enfin, ce mercredi 2 avril, son projet de loi pour l’orientation de la souveraineté agricole et le renouvellement des générations. L’objectif est de mettre un terme définitif à Tout a commencé en 2022 par une promesse de campagne d’Emmanuel Macron sur une grande loi agricole.

L’objectif est de répondre à la problématique du renouvellement des générations, à l’heure où un tiers des agriculteurs sera parti à la retraite dans la prochaine décennie, selon les estimations du ministère de l’Agriculture. Le texte se concentre alors sur l’orientation, la formation, la transmission et l’installation avec la création d’un « bachelor agro » niveau bac+3 et d’un « France Service agriculture », guichet unique pour faciliter les échanges avec les porteurs de projets. Mais le calendrier initial – une loi pour le premier semestre 2023 – prend l’eau. Le retard s’accumule et la colère ave

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LeHuffPost / 🏆 55. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Je ne soutiens pas ce projet » : Christophe Béchu opposé au projet de golf près de PerpignanChristophe Béchu dit ne pas soutenir le projet de mégagolf à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Fin de vie : l'Église indignée par le projet de Macron sur «l'aide à mourir»L’Église et les évêques de France fustigent ensemble le projet de loi présenté par le président de la République.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Emmanuel Macron annonce un projet de loi pour une aide à mourir en FranceEmmanuel Macron a annoncé dimanche 10 mars un projet de loi pour une « aide à mourir », qui rapprocherait la France de plusieurs de ses voisins européens où l'euthanasie et/ou le suicide assisté sont autorisés.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Emmanuel Macron dévoile les contours d'un projet de loi sur l'aide à mourirEmmanuel Macron a dévoilé les contours d'un futur projet de loi sur l'aide à mourir, différente de l'euthanasie et du suicide assisté. Il propose un terme 'simple et humain' pour désigner cette aide à mourir dans des situations déterminées avec des critères précis.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

«Aide à mourir» : le projet de Macron répond aux attentes de la société, par Daniel BorilloPour le juriste, le texte porté par le Président est en adéquation avec la Convention citoyenne, positionnée majoritairement sur la nécessité de mettre en place à la fois le suicide assisté et l’exception d’euthanasie.

La source: libe - 🏆 26. / 65 Lire la suite »

Monsieur Macron, avec votre projet de loi d’aide à mourir, la logique mortelle s’imposeraLe Président veut faire cohabiter une loi de liberté pour la mort assistée et de solidarité via une généralisation des soins palliatifs. In fine, ce texte accentuera notre pulsion individualiste, alerte le cancérologue Jean Lacau St-Guily.

La source: libe - 🏆 26. / 65 Lire la suite »