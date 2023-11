Projet de loi pour contrer les dérives sectaires

La secrétaire d'État à la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, a présenté ce mercredi 15 novembre 2023 un projet de loi visant à mieux contrer les dérives sectaires . Un phénomène qui est loin d'être nouveau, mais qui a été boosté par la crise du Covid-19 et les confinements qui en ont découlé (le nombre a explosé en 2021). Mais qui reste loin d'être clair dans la tête de tout le monde.

Qu'est-ce que c'est, exactement, une dérive sectaire ? À lire aussi Procès d'un gourou de secte à Paris : les victimes racontent leur calvaire sous les yeux des fidèles Priver une personne de son libre arbitre Dans le Larousse, 'sectaire' est défini tel qu'un 'adepte d'une doctrine religieuse ou philosophique, et, en particulier, membre d'une secte, d'une fraction dissidente d'une religion'. Le mot 'dérive', de son côté, renvoie au 'fait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de déraper





