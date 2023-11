Projet de loi immigration : Gérald Darmanin « tient » à la mesure sur les « métiers en tension »Gérald Darmanin ne veut pas « jeter à la mer tous ceux qui travaillent, respectent les règles de la République, vibrent au son de la Marseillaise et travaillent très durement ».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin « tient » à l’article 3, qui vise à régulariser les sans-papiers sur les « métiers en tension » dans le cadre du. « Avec (le ministre du Travail) Olivier Dussopt, on tient à cet article » du projet de loi attendu lundi prochain au Sénat, a-t-il déclaré sur BFMTV.

« Est-ce qu’on imagine un seul instant que la droite sénatoriale va refuser de voter un texte parce que nous disons, indépendamment du fait qu’on va simplifier les procédures, indépendamment du fait qu’on va expulser les étrangers délinquants, qu’on va pouvoir avoir en France, des gens qui travaillent dans nos restaurants et dans notre agriculture ? », a-t-il questionné. headtopics.com

Ce n’est pas « jeter à la mer tous ceux qui travaillent, respectent les règles de la République, vibrent au son de la Marseillaise et travaillent très durement ». Gérald Darmanin a aussi répondu à distance à la vice-présidente de l’Assemblée Naïma Moutchou (Horizons) qui s’est dite « défavorable » à l’article 3, y voyant « une forme d’encouragement à l’immigration clandestine ».

