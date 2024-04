Projet de loi d'orientation sur l'agriculture pour le renouvellement des générations

C'est un texte plus que jamais attendu après plusieurs semaines de tension et de colère du secteur agricole. Le projet de loi d'orientation sur l'agriculture , placé sous le signe de la 'souveraineté alimentaire' et destiné au 'renouvellement des générations', débarque ce mercredi 3 avril en Conseil des ministres, pour une adoption espérée à l'été.

Parmi les principaux objectifs du gouvernement affichés dans ce projet de loi, il faut que ' chaque agriculteur qui partira en retraite soit remplacé par un nouvel agriculteur ', a déclaré le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau sur RTL. Pour rappel, un tiers des agriculteurs est appelé à prendre sa retraite d'ici dix ans. 'On a 400.000 agriculteurs en France, c'est un étiage dont il ne faut pas trop sortir parce qu'à la fois ça permet d'assurer la présence territoriale, la diversité des productions, avec des grandes productions et des filières plus petites dont on a besoin', a poursuivi le membre de l'exécuti

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RTLFrance / 🏆 82. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Projet de loi fin de vie : le texte a été transmis au Conseil d’ÉtatLe texte du projet de loi sur « la fin de vie » et « l’aide à mourir » a été transmis au Conseil d’État.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Fin de vie : Que contient le projet de loi présenté au Conseil d’Etat ?L’aide à mourir constitue l’un des deux volets du texte. L’autre partie concerne le développement des soins palliatifs et le droit des patients

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Projet de loi fin de vie : quel rôle pour le Conseil d’État ?Avant sa présentation en conseil des ministres et son examen par le Parlement prévu fin mai, le projet de loi sur l’aide à mourir a été transmis au Conseil d’État lundi 18 mars pour « avis consultatif ». Une procédure obligatoire et minutieuse pour assurer la « solidité juridique » du texte.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Agriculture : que contient le projet de loi d'orientation agricole présenté au Conseil des ministres ?Frapper fort pour éteindre l'incendie et répondre à des revendications largement soutenues par les Français est l'ambition affichée par l'exécutif avec ce projet de loi d'orientation agricole. Mais le compte n'y est pas pour les syndicats. "On s'est carrément éloigné des priorités qui sont celles des agriculteurs, c’est-à-dire de vivre de leur métier avec un vrai revenu

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Présentation du projet de loi agricole en conseil des ministresLe gouvernement présente son projet de loi agricole qui vise à attirer les jeunes vers l'agriculture et à assurer la souveraineté alimentaire du pays en assouplissant les normes. Des mesures attractives pour l'installation et la formation de jeunes agriculteurs sont proposées. Un guichet d'entrée unique pour s'enregistrer à la chambre d'agriculture est également prévu.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

« Je ne soutiens pas ce projet » : Christophe Béchu opposé au projet de golf près de PerpignanChristophe Béchu dit ne pas soutenir le projet de mégagolf à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »