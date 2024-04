Projet de loi d’orientation agricole : faciliter la transmission des exploitations et l’installation des repreneurs

Ce mercredi, le projet de loi d’orientation agricole sera présenté en Conseil des ministres. Attendu depuis plus d'un an, pour tenir compte des revendications des agriculteurs, le projet de loi doit faciliter la transmission des exploitations des agriculteurs, mais aussi l’installation de leurs repreneurs. L’enjeu est de taille : d’ici à 2030, plus de la moitié des agriculteurs va partir à la retraite.

Alors l’État doit faciliter la transmission de leurs exploitations, mais aussi l’installation de leurs repreneurs. Pour ce faire, l’exécutif veut mettre en place un guichet unique baptisé France Services Agriculture. "Les personnes qui souhaitent s’installer qui ne sont pas issues du milieu agricole, il y en a de plus en plus.

