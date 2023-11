Projet d’attentat lors de la présidentielle de 2017 : le procès commence ce lundi, douze hommes à la barre

Initialement prévu au début de l’année, le procès avait été renvoyé après deux semaines et deux jours d’audience, en raison de la maladie d’une juge assesseure - qui n’avait pu être remplacée, faute d’effectifs suffisants parmi les magistrats. Après ce faux départ, le procès reprend de zéro.

Dix autres hommes, dont neuf comparaissent libres, sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes : ils sont soupçonnés d’avoir aidé le duo à se procurer armes et munitions. Un des accusés, le Tchétchène Lom Ali Aldamov, ne s’est pas présenté à l’audience et sera jugé « par défaut » en son absence. Selon le parquet, il a quitté le territoire national depuis « au moins un an ».MM. Baur et Merabet avaient été interpellés à Marseille le 18 avril 2017, cinq jours avant le premier tour de la présidentielle. headtopics.com

Les deux hommes, qui se sont connus en prison, avaient précipité leur chute en cherchant à contacter, via la plateforme Telegram, le groupe Daesh pour lui transmettre une vidéo d’allégeance et de revendication. Mais c’est chez un agent infiltré de la DGSI que leur vidéo avait atterri.

Elle montrait des dizaines de munitions disposées sur une table de manière à écrire « la loi du talion », au côté d’un fusil mitrailleur, d’un drapeau de Daesh et la Une du Monde du 16 mars 2017 avec une photo du candidat de droite François Fillon, suivie d’un montage d’enfants victimes de bombardements en Syrie. headtopics.com

