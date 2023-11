Profitez de la trottinette électrique Xiaomi Essential disponible à moins de 300 euros chez Cdiscount

Vous voulez vous déplacer en toute liberté sans polluer et sans vous ruiner ? La trottinette électrique Xiaomi Essential est faite pour vous !. Elle est dotée d’un moteur qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Vous pouvez effectuer tous vos trajets du quotidien que ce soit pour aller au travail, à l’école ou à des rendez-vous.

Ce support indique en temps réel votre vitesse, votre mode de conduite et le niveau de batterie. Vous pouvez également connecter l’application Mi Home via le Bluetooth pour accéder à des informations supplémentaires comme des statistiques de conduite, le verrouillage à distance ou les mises à jour du firmware. La trottinette électrique Xiaomi Essential est confortable. Son cadre en aluminium aérospatial est léger et résistant.

Tablette Samsung Galaxy Tab A8 à prix réduit chez CdiscountProfitez du prix réduit de 179,99 euros pour la tablette Samsung Galaxy Tab A8 chez Cdiscount. Les membres Cdiscount à Volonté bénéficient de 10% de remise supplémentaire avec le code MP10CD. Livraison gratuite et rapide avec l'offre Cdiscount à Volonté. Une tablette fine et légère avec une mémoire de 64 Go et une autonomie d'une journée. Lire la suite ⮕

L'iPhone 11 reconditionné à moins de 340 euros chez CdiscountL'iPhone 11 reconditionné est disponible à un prix avantageux chez Cdiscount. Il s'agit d'un smartphone d'occasion en excellent état de fonctionnement, avec une garantie légale de deux ans. Doté d'un grand écran de 6,1 pouces et d'un espace de stockage de 128 Go, il offre une qualité d'image exceptionnelle et de nombreuses fonctionnalités. Lire la suite ⮕

Une machine à café Delonghi Magnifica S à moins de 300 euros sur CdiscountLa machine à café Delonghi Magnifica S, notée 4,6 étoiles sur 5, est disponible à seulement 294,99 euros sur Cdiscount. Elle est appréciée pour son design, son rapport qualité-prix et sa facilité d’entretien. Livraison gratuite en quelques jours. Lire la suite ⮕

Tablette Samsung Galaxy Tab A8 à moins de 180 euros sur Cdiscount !Profitez d'une réduction de 10% sur la tablette Samsung Galaxy Tab A8 avec le code MP10CD. Livraison gratuite et possibilité de paiement en 4 fois. Écran de 10,5 pouces, processeur octa-core, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Lire la suite ⮕

Kit mains libres Bluetooth pour voiture à prix réduit sur CdiscountUn petit appareil pratique à fixer dans votre véhicule et à connecter à votre téléphone via Bluetooth. Permet de passer des appels, écouter de la musique et utiliser le GPS en toute sécurité. En ce moment, profitez d'une réduction de 25% sur le prix habituel. Lire la suite ⮕

Costumes d'Halloween en promotion sur CdiscountDécouvrez une variété de costumes effrayants et fantaisistes pour Halloween sur Cdiscount. Profitez des bons plans et économisez sur vos achats avec l'abonnement Cdiscount à volonté. Lire la suite ⮕