Profitez de la chaleur en cet hiver avec ce poêle à bois à petit prix

Prenez le temps de vous reposer et de profiter de belles flammes dansantes sur un feu réconfortant. Avec un taux de rendement de 76 %, sa grille d’accueil des bûches et sa chambre de combustion en fonte, ce poêle à bois Dita par Sannover distille une douce chaleur tant au salon que dans votre salle à manger. Il peut également être relié à un système intérieur de distribution de chaleur dans les étages si vous habitez en maison.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOIXDUNORD: Ce jeudi, si vous n’avez pas réservé, Nausicaá vous conseille de reporter votre venueConséquence directe mais inattendue de la tempête qui s’annonce dans le Boulonnais, de très nombreuses réservations en ligne ont été faites sur le site Internet de Nausicaá.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Si vous prenez le train à Angers ce mardi, armez-vous de patienceUne panne électrique affecte la circulation des trains ce mardi matin 31 octobre entre Angers et Nantes. Des retards de 90 minutes sont annoncés.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Seriez-vous prêt à vous offrir un cercueil personnalisé avec des paysages de la Bretagne ?Depuis 2016, les pompes funèbres des communes associées de Brest proposent des cercueils personnalisables. Photos de la Bretagne, textes des proches, les familles peuvent...

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Si vous recherchez le nom de ces célébrités sur le Web, vous pourriez attraper des virusRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

BFMTV: Faut-il laisser un aspirateur sans fil toujours en charge ?Vous avez acheté un aspirateur balai et vous vous demandez s’il faut toujours le laisser en charge ? On vous répond.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Profitez de promotions exclusives sur le Samsung Galaxy Z Flip5Samsung propose une multitude de smartphones, avec des modèles assez classiques, des smartphones haut de gamme, mais également des smartphones pliables, comme le Samsung Galaxy Z Flip5. Alors que la Samsung Week continue, vous profitez d’une coque Lacoste offerte et d’un bonus reprise de 150 euros pour l’achat du Galaxy Z Flip5 sur le Samsung Shop. Si vous craquez pour l’une des couleurs exclusives du smartphone Samsung, à savoir jaune, cobalt, vert ou argent, les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 299 euros sont offerts et vous profitez d’une remise immédiate de 100 euros avec le code promo “MYPHONE”. Le Galaxy Z Flip5 est proposé à partir de 1 199 euros et est disponible en deux versions : 256 Go/8 Go ou 512 Go/8 Go. Si vous attendiez le moment opportun pour commander l’un des smartphones les plus récents de Samsung, c’est le moment de craquer ! Retrouvez les meilleurs codes promos ici C’est le moment de commander le Samsung Galaxy Z Flip5 ! C’est en août dernier que le Samsung Galaxy Z Flip5 est sorti en France. Ce smartphone pliable est notamment doté d’un écran externe de 3,4 pouces. Ce dernier permet d’écrire des messages, de consulter la météo ou encore de payer avec Samsung Wallet. En Flex Mode, l’écran du Galaxy Z Flip5 vous permet d’avoir un aperçu de votre photo et vous pouvez même déclencher l’appareil photo avec la Galaxy Watch6

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕