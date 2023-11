Proche-Orient : le ministre des Armées Sébastien Lecornu au Liban pour rencontrer des militaires français

Un hommage aux soldats français A Beyrouth vendredi, Sébastien Lecornu rendra hommage aux victimes de l’attentat du Drakkar, qui a tué 58 soldats français en 1983. Les craintes d'un embrasement régional du conflit entre Israël et le Hamas s'accroissent en raison de la montée de la tension à la frontière entre Israël et le Liban.

