Proche-Orient: en immersion avec Emmanuel Macron

Patrick Sauce est l'un des seuls journalistes français à voir été"embarqué" dans le convoi présidentiel, à l'occasion de la visite au Proche-Orient.

C'était un voyage à haut risque diplomatique et politique. Emmanuel Macron a passé 48 heures au Proche-Orient. Comment ce voyage officiel s'est-il organisé ? Dans quelles conditions les journalistes ont-ils pu travailler sur place ? Et sur le fond, pourquoi la proposition phare du président a-t-elle fait pschitt ? Autour de Thomas Soulié, Mathieu Coache et Benjamin Duhamel vous racontent les coulisses de ce voyage présidentiel.

Après l'attaque du Hamas contre Israël, la classe politique a été saisie d'effroi. Comment l'exécutif a-t-il géré cette crise internationale ? Et du côté des oppositions, comment réagit-on face à la polémique politique qui touche la Nupes ? Alexis Cuvillier en parle avec Mathieu Coache et Anthony Lebbos.

Cela fait plus de 400 jours qu'Elisabeth Borne a posé ses valises à Matignon... Et plus de 400 jours qu'elle semble sur la sellette. Mais cette fois-ci, le Président va-t-il vraiment la lâcher ? Va-t-il renverser la table ? Un remaniement pourrait avoir lieu la semaine prochaine... aux contours encore bien flous.

Allons-nous vivre un remake des émeutes de 2005 ? Cette question est au cœur de toutes les réflexions au sommet de l'État. Après deux nuits de scènes d'une rare violence, l'exécutif a mis en place un plan de crise. Comment le gouvernement compte-t-il éviter la contagion ? Autour de Thomas Soulié : Anne Saurat-Dubois et Anthony Lebbos vous emmènent dans les coulisses de cette séquence politique à haut risque pour Emmanuel Macron. headtopics.com

