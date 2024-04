Procès du naufrage du chalutier Breiz : émotion et présence massive des bénévoles de la SNSM

Le procès de cinq personnes, dont un capitaine de la SNSM, pour le naufrage du chalutier Breiz en 2021 s'est ouvert ce mardi 2 avril au Havre en présence des familles des trois victimes et de 80 sauveteurs bénévoles. La compagne d'un des matelots décédés, Iman Guilbert s'est assise mardi matin devant les juges du tribunal maritime avec sur ses genoux un portrait des deux frères matelots et de leur père. Pleine à craquer, la salle d'audience ne pouvait pas contenir l'ensemble du public venu assister à ce procès qui a provoqué une vague d'émotion dans la milieu de la pêche et parmi les 9.000 bénévoles de la SNSM, dont une petite centaine a écouté les premiers débats à la porte. Quentin Varin, le patron de 27 ans, avait appelé les secours le 14 janvier 2021 pour une avarie de barre lors d'une pêche à la coquille Saint-Jacques au large de Port-en-Bessin (Calvados)

