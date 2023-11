Depuis le lundi 6 novembre, un procès un peu particulier se tient au Palais de Justice de Paris, situé sur l’île de la Cité. Particulier d’abord, car celui qui comparaît est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

Ancien avocat que l’on surnommait « Acquitator », modèle d’éloquence pour bon nombre de membres de la profession, monstre des prétoires, bourré de talent et de tempérament, il doit répondre d’une prise illégale d’intérêts, délit qui lui fait risquer cinq ans de prison et 500 000 euros d’amende.Il est présumé innocent et va plaider sa relaxe. Raison d’ailleurs pour laquelle il a refusé de démissionner et gère les affaires du ministère de la justice depuis le banc des prévenus, sur lequel l’attend tous les jours une bouteille d’eau, contrairement à tous les autres prévenus de France et de Navarr

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice pour conflits d'intérêtsLe ministre de la Justice , Éric Dupond-Moretti, comparaît devant la Cour de Justice pour des soupçons de conflits d'intérêts. L'accusation soutient qu'il aurait dû s'abstenir d'intervenir dans certains dossiers en raison de ses liens passés avec des magistrats.

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice◾️ Ghaleh Marzban explique que la question du conflit d'intérêts n’était pas de son ressort. '[…] Je n’allais pas dire à sa directrice de cabinet que le ministre devait démissionner !' 'Vous avez passé votre temps à demander ma démission', s’emporte EDM.

ACTUFR: Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti accusé de prise illégale d'intérêtsLe procureur général de la Cour de cassation Rémy Heitz a demandé à la cour de déclarer Eric Dupond-Moretti coupable de prise illégale d'intérêts dans le cadre de son procès pour des soupçons de conflit d'intérêts.

LADEPECHEDUMİDİ: Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti encourt un an de prison avec sursisLe ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti est jugé pour "prise illégale d'intérêt" et encourt un an de prison avec sursis selon les réquisitions du ministère public. Le procureur général de la Cour de cassation demande à la Cour de justice de la République de le déclarer coupable.

LOBS: Un an de prison avec sursis requis contre Eric Dupond-Moretti pour « prise illégale d’intérêt »Le ministre de la Justice est accusé d’avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec certains magistrats qu’il s’était mis à dos quand il exerçait comme avocat. La défense d’Eric Dupond-Moretti plaidera jeudi matin.

LOBS: Réquisitoire à deux voix contre Eric Dupond-MorettiLe procureur général Rémy Heitz et l'avocat général Philippe Lagauche ont réclamé un an de prison avec sursis pour le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, accusé de prise illégale d'intérêt.

