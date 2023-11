Procès du garde des Sceaux : un an de prison avec sursis requis

Dans la salle comble, se pressent sur les bancs, derrière la défense, amis et connaissances du prévenu-ministre : des robes noires parfois connues tels que François Artuphel, ex-associé du cabinet Haïk, ou Christian Saint-Palais, ex-président de l’association des avocats pénalistes. Le médiatique Charles Consigny observe lui aussi. L’instant est grave. Contre le garde des Sceaux, accusé de prises illégales d’intérêts, a été requis un an de prison avec sursis par le procureur général.

Alors Rémi Lorrain, l’un des deux avocats d’Éric Dupond-Moretti, s’avance. Déjà pour rappeler combien la presse a été instrumentalisée pour atteindre son client. Tout fuite. Y compris la perquisition place Vendôme, annoncée dans Le Canard. Cette médiatisation extrême a nourri l’instruction, au point que « 564 articles de presse » sont cités parmi les cotes. « La recherche de la publicité a pris le dessus sur la recherche de la vérité », en conclut-i

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LAVOİXDUNORD: DIRECT. Procès du garde des Sceaux: «Ce procès, c’est le procès de sa vie»🔴DIRECT. Procès de ⁦E_DupondM⁩ : « Avant, les syndicats se contentaient d’afficher la tête des ministres qui ne leur plaisaient pas sur un mur. Aujourd’hui, on veut leur tête.» Suivez l’audience avec nous

LADEPECHEDUMİDİ: Les jeux écoresponsables : une nouvelle tendance dans les magasins de jouetsLes jeux écoresponsables sont une nouvelle catégorie de jouets dans les magasins. Ils comprennent des jeux en bois, des jeux de société sur l'écologie et des jeux made in France, reflétant une prise de conscience environnementale. Certains magasins utilisent même un système de notation environnementale pour classer les produits.

LE_FİGARO: Gaza : le Qatar réclame «une enquête internationale» sur les raids israéliens dans les hôpitauxLe parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour «violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion». →

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

LOBS: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs se retrouvent démunisLe département subit des crues inédites depuis plusieurs jours et la plupart des champs sont inondés. Mardi, Emmanuel Macron a déclaré que 214 communes dans le département et « une trentaine dans le Nord » seraient placées en état de catastrophe naturelle.

