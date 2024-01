Procès des inculpés pour jets de peinture à Rodez

Devant le palais de justice, les drapeaux des mouvements politiques, syndicaux ainsi que les banderoles installées sur les grilles annonçaient la couleur. "Solidarité avec les inculpés, Darmanin démission", "Pas de justice, pas de paix", pouvait-on notamment y lire. Le procès de quatre personnes poursuivies pour des jets de peinture sur la façade de la préfecture, à Rodez le 14 avril dernier, promettait d’être politique. Il l’a été, mais pas seulement.

Agriculteur, mère de famille…Dès l’instant où ils furent appelés à la barre, "les quatre" ont indiqué qu’ils feraient valoir leur droit au silence, comme lors de leurs auditions… " On a simplement un message à vous lire ", ont-ils indiqué timidement, avant que le président Marc Gambaraza ne les laisse s’exécuter. Outre leur vision politique d’une réforme des retraites qualifiée " d’abjecte ", ils reconnaissent et assument leur présence devant la préfecture ce soir du 14 avri





