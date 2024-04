Procès de deux militants basques arrêtés avec des armes de l'ETA

Le procès de deux militants basques qui avaient été arrêtés en décembre 2016 en possession d’une partie de l’arsenal militaire de l’ETA, qu’ils disaient vouloir « neutraliser », s’est ouvert ce mardi 2 avril devant le tribunal correctionnel de Paris.

Le militant écologiste Jean-Noël Etcheverry, alias « Txetx », et Béatrice Molle, une ancienne journaliste, comparaissent jusqu’à mercredi pour port, transport et détention d’armes et d’explosifs en lien avec une organisation terroriste pour le premier, pour la seule détention pour la seconde. Au début de l’audience, Béatrice Molle, vêtue d’un pantalon et d’une veste noirs, et Jean-Noël Etcheverry, jean et chemise à gros carreaux, ont décliné à la barre leur identité. Derrière eux étaient assis de nombreux soutiens, dont l’ancien eurodéputé écologiste José Bov

Désarmement d’ETA : le procès des Artisans de la paix de Louhossoa a commencéJean-Noël « Txetx » Etcheverry et Béatrice Molle comparaissent depuis 13 h 30, ce mardi 2 avril. Un rassemblement de soutien s’est tenu devant le tribunal de Paris

Deux militants basques qui voulaient « neutraliser » l’arsenal militaire de l’organisation ETA en 2016 jugés à ParisUne partie de l’arsenal de l’organisation séparatiste basque avait été déposée dans la maison de l’ancienne journaliste Béatrice Molle en 2016. Cinq personnes avaient été interpellées lors de cette opération et deux d’entre elles sont jugées mardi et mercredi, les autres n’étant plus en vie.

