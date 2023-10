Procès civil de Donald Trump : L’ex-président témoignera le 6 novembre, après ses 3 enfants

Toute la famille Trump, ou presque, va devoir s’expliquer devant le juge. Donald Trump sera appelé à la barre le 6 novembre à son procès civil à New York, où il est poursuivi pour fraude, a indiqué vendredi la procureure Letitia James. Egalement poursuivis pour leur rôle à la Trump Organization, ses deux fils, Don Jr et Eric, témoigneront eux mercredi et jeudi prochain.

Le parquet général veut tout de même entendre son témoignage, ce qu’a contesté la défense au procès en arguant qu’elle n’était plus domiciliée à New York et en accusant les procureurs de vouloir créer « un événement médiatique ».

